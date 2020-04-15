الحزام الأمني في أبين يرفع درجة الاستعداد القتالي

المشهد العربي – خاص:

في بيان مهم، أكدت قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين أن توجيهات صارمة صدرت بتعزيز الخطوط الأمامية، ورفع درجة الاستعداد القتالي.

وأوضح مصدر رسمي في قيادة قوات الحزام الأمني أن القوات تمتلك مخزونا من السلاح والذخيرة؛ للصمود في وجه جحافل مليشيات تنظيم الإخوان الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح.

وحذر المصدر من أن أي تحرك نحو مواقع قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية سيقابله تقدم سريع وكاسح نحو مناطق التماس في شقرة وما بعدها حتى استعادة جميع الأراضي الجنوبية.