الحزام الأمني في أبين يُعلن عن تنفيذ حملة أمنية واسعة في مدينة زنجبار

بتوجيهات العميد عبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين وتحت إشراف قائد الحزام الأمني بمديرية زنجبار القائد عبد سند وبقيادة القائد أبو مصعب الشمسي قائد السرية الأولى تدخل سريع في محافظة أبين وجانبه القائد ناصر ووارد المارمي قائد قوات التدخل في زنجبار تُعلن قوات الحزام الأمني عن تنفيذ حملة أمنية واسعة في مدينة زنجبار من يوم الأحد القادم.

وتدشن قوات الحزام ووحدة التدخل السريع يوم الأحد القادم ١٢ يناير ٢٠٢٠م حملة أمنية في مدينة زنجبار والمناطق المجاورة لها غير مسبوقة.

وعن أهداف الحملة أوضح القائد / عبد سند قائد الحزام الأمني بمدينة زنجبار” بأن هذه الحملة تأتي لتثبيت الأمن والاستقرار في المدينة وفرض هيبة الدولة عبر القوات الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة ومعالجة بعض القصور والتجاوزات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة المترامية الأطراف والقرى المجاورة لها حتى ينعم المواطنين بالسكينة العامة وممارسة حياتهم الطبيعية بشكل طبيعي.

وأضاف سند أننا انطلاقاً من واجبنا الديني والأخلاقي سننفذ هذه الحملة وتحقيق أهدافها وسنتعامل مع الكل وفقا لضوابط وأهداف الحملة..مؤكداً أن الحملة وضعت خطة أمنية محكمة من خلال انتشار القوات الأمنية في مداخل ومخارج المدينة واستحداث نقاط فجائية ومتغيرة المواقع.

وذكر القائد عبد سند أهم الأهداف التي ستُدشن عليها الحملة:-

١-حظر الدراجات النارية من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

١-منع حمل السلاح الغير مرخص.

٣-منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الأخرى.

وفي ختام حديثه دعا القائد عبد سند كل مكونات المجتمع في المدينة من مواطنين وائمة المساجد ومنظمات مجتمع مدني ومشائخ وشخصيات اجتماعية من التفاعل الايجابي مع هذه الحملة لما فيه مصلحة الجميع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مظاهر مخلة بالأمن والاستقرار في المدينة.