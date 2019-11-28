الحزام الأمني في لودر يشن حملة أمنية ضد مروجي المخدرات

أبين ( المندب نيوز ) مختار النخعي

اعلن قائد الحزام الامني عبدالله الدماني عن بدء حملة أمنية تستهدف بعض الاماكن المشبوهة لمروجين الحشيش والمخدرات، الذين يقومون بزعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة العامة.

كما تحدث قائد الحزام الامني قطاع لودر الأخ عبدالله عمر الدماني:”ان المخدرات اصبحت منتشرة في الآونة الاخيرة بين أوساط الشباب جرى ابتكار طرق جديدة، ونجاح المهربين بإدخالها إلى بعض الشباب من ضعفاء النفوس، مُحذرًا في الوقت ذاته من خطورة تعاطي (المخدرات) بمختلف أنواعها على صحة الإنسان كما أنها تجره إلى ارتكاب المنكرات التي يبغضها الله تعالى، ثم يجرمها القانون بسبب غياب وعي المتعاطي لها وعدم قدرته على تمالك نفسه، وهو ما يسبب دمار كبير في الأخلاق الحميدة والقيم الرفيعة داخل المجتمعات المسلمة.

وشدد قائد قطاع لودر للحزام الأمني على الضرب بيد من حديد تجاه كل من يقوم بتهريب وترويج المخدرات في مدينة لودر، منوهاً بأن قوات قطاع الحزام الأمني ستطاله عاجلًا أو آجلًا، ويأخذ مجراه وفق القانون .