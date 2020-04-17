اليمن العربي

الحزام الأمني يزيل أسواق القوات في مديرية الشيخ عثمان بعدن

17 أبريل، 2020
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قامت قوات الحزام الأمني، صباح اليوم، بحملة أمنية واسعة لإزالة أسواق القات بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن .

 

وجاءت هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات العميد وضاح عمر عبدالعزيز قائد قوات الحزام الأمني بعدن، ضمن خطة وقائية طارئة لمواجهة تفشي وباء كورونا في العاصمة .

 

وقال قائد الحملة محمد ناصر هادي نائب قائد القطاع الثامن بأن عملية إزالة أسواق القات جاءت بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات السكانية ومنع بيع القات في أسواق المدينة.

 

واستهدفت الحملة أسواق سوق الخضار والفواكه وسوق الحراج وسوق السمك وانتهت بأسواق القات في شارع مسجد النور والهاشمي وسوق الماوية الواقع بجانب الكريمي للصرافة .. مؤكدا بأن الحملة الأمنية مستمرة وستشمل جميع الأسواق العشوائية في المدينة

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