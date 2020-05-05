الحزام الأمني يزيل مخلفات الأمطار في منطقة صلاح الدين بالعاصمة عدن

عدن24-خاص

قامت قوات الحزام الأمني في القطاع السادس بقيادة حسين قطان بشفط المياه الراكدة في منطقة صلاح الدين غربي العاصمة عدن

وبإشراف من قائد قوات الحزام الأمني بعدن وضاح عمر عبدالعزيز وقيادة القطاع السادس جاءت عملية شفط المياه الراكدة في منطقة صلاح الدين وبجهود ذاتية مبذولة من قبل أفراد القطاع وأبناء المنطقة لمحاربة الأمراض فيها.

يذكر أن قوات القطاع السادس للحزام الأمني قامت بالعديد من الحملات الوقائية كالشفط والرش الضبابي في صلاح الدين للحد من انتشار الأوبئة وقد لقت تلك الحملات استحسان المواطنين وترحيبهم لهذا العمل ومطالبتهم بتكثيف الجهود في المنطقة.

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