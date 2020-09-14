الحزام الأمني يقول بأن التحالف استجاب لمطالب قواتهم والتزم بصرف مرتباتهم

قال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني وقوات الطوارئ بعدن أن التحالف استجاب لمطالبهم والتزم بصرف مرتبات قوات الأحزمة الأمنية وقوات الدعم والاسناد وبقية القوات والفصائل والتشكيلات الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن عملية صرف المرتبات ستبدأ خلال اليومين القادمين لقوات الدعم والاسناد والأحزمة الأمنية وبقية القوات وستشمل عملية الصرف أسر الشهداء والجرحى ودفع كافة المستحقات والمرتبات المتأخرة.

ونوه المركز الإعلامي للحزام الأمني إلى هيئة رئاسة المجلس الانتقالي قد وجهت قيادة الوحدات العسكرية كافة خلال إجتماع اليوم بضبط النفس وعدم التصعيد, مؤكدة بأنها ستعمل على معالجة كافة الإشكاليات والاحتياجات بالتشاور مع القيادة السياسية العليا في التحالف السعودي الإماراتي الحريصة على الأمن والاستقرار والداعمة لجهود السلام والتنمية وبما يحقق توجيه القدرات والامكانيات لوقف التمدد الإيراني بالمنطقة ومكافحة الإخوان.

وكانت قوات الدعم والاسناد والأحزمة الأمنية التابعة للإمارات اجتمعت قبل ثلاثة أيام وأمهلت التحالف 72 ساعة للاستجابة لمطالبها المتمثلة بصرف مرتباتهم وإذا لم تستجب ستقوم باغلاق حدود الجنوب والسيطرة على إيرادات العاصمة عدن المسيطر عليها أساسا المجلس الانتقالي.

هذا ولازال منتسبو الجيش والأمن دون مرتبات منذ ستة أشهر ولازالوا معتصمين منذ شهرين أمام مقر التحالف في البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن دون تفاعل أو استجابة لمطالبهم المشروعة من قبل التحالف أو الشرعية أو الانتقالي.