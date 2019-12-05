الحزام الأمني ينفي مغادرة الربيعي عدن ويؤكد انه متواجد على الأرض

أكد المكتب الاعلامي لقوات الحزام الأمني في لحج انه لاصحة للاشاعات الصادرة عن مطابخ الأعداء، والتي تتحدث عن مغادرة العميد جلال الربيعي، مطار العاصمة عدن إلى الخارج .

واكد المكتب الإعلامي ان العميد جلال الربيعي متواجد على أرض الميدان صباحا في اجتماع مع سيادة الرئيس عيدروس الزبيدي والمساء في جولة ميدانية مع عددا من القيادات الأمنية والعسكرية في العاصمة عدن،للاطلاع على جاهزية قواتنا المسلحة الجنوبية.

ونطمئن الجميع ان الوضع تحت السيطرة، وندعوهم لعدم التعامل مع اي إشاعات أو أخبار، صادرة من مطابخ الأعداء هدفها، إحباط معنويات أبناء الشعب الجنوبي.

المكتب الإعلامي لقوات الحزام الأمني محافظة لحج