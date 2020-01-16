المشهد العربي

الحزام الأمني يواصل حملته لتعزيز الأمن في أبين

16 يناير، 2020
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واصلت قوات الحزام الأمني، في محافظة أبين، لليوم الرابع على التوالي حملتها الأمنية في مدينة زنجبار والمناطق المجاورة، لضبط الدراجات النارية والسيارات المجهولة ومنع حمل السلاح غير المرخص.

وكشفت مصادر ميدانية، عن نجاح الحملة الأمنية في زنجبار والمناطق المجاورة، كما أكدت أنها تسير بوتيرة عالية إلى حين تحقيق أهدافها.

ودعت قوات الحزام الأمني في أبين، الأهالي إلى الحفاظ على أمن واستقرار المدينة، ومحاربة الظواهر الاجتماعية الدخيلة كإطلاق الرصاص العشوائي في الأعراس.

وطالبت بالإبلاغ عن المخالفين للأنظمة والضوابط، أو أي تحركات لعناصر مشبوهة من الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون.

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