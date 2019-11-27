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الحزام الامني: الشاحنات المحتجزة في الرباط ويافع تحمل مواد لصناعة المتفجرات

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تحديث نت | متابعات


أفادت قيادة الحزام الأمني بمحافظة لحج بأن احتجاز شاحنات النقل الثقيل في نقطة الرباط ونقاط أُخر في يافع جاء لأسباب أمنية بحتة بعد التأكد من أن الشاحنات تحمل مواد تستخدم في صناعة المتفجرات.

وجاء في رد توضيحي لصحيفة “الايام” من قيادة قوات الحزام الأمني جاء فيه: “إن عمليات الضبط لتلك القواطر لم تكن تعسفية أو مخالفة، كما نشر في صحيفتكم الغراء، وإنما ناتج عن إجراءات قانونية، حيث إن تلك الشاحنات تحمل أسمدة كيميائية مهربة وذلك بحسب فريق خبراء تابع لمكتب الزراعة والري، نزل مؤخراً لمعاينتها، وأكد الفريق أن هذا النوع من الأسمدة ممنوع، ناهيك أن بعض هذه الأسمدة يدخل في صناعة المتفجرات”.

وقالت قيادة الحزام: “إننا سبق وأن قمنا بإحالة عدد من شاحنات النقل والمضبوطات إلى الجهات المختصة في محافظة لحج وفي العاصمة عدن، وكذلك سنقوم بإحالة الشاحنات المحتجزة لدينا إلى الجهات المختصة في حال استكملنا الإجراءات القانونية وإجراءات الفحص والسلامة”، معربة عن أملها بأن لا تتحول شكوى سائقي الشاحنات إلى وسيلة ضغط وابتزاز ضد الواجب الذي تؤديه الأجهزة الأمنية.

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