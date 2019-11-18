تحديث نت

الحزام الامني يتمكن من تامين دارسعد ويلقي القبض على عدد من المخربين

تحديث نت تحديث نت منذ 5 دقائق
0 أقل من دقيقة
تمكنت قوات الحزام الامني وقوات الامن في العاصمة عدن من احكام قبضتها الامنية على مديرية دار سعد بعد اشتباكات ليلية مع بلاطجة ومخربين ادت الى مقتل واصابة العشرات منهم بالاضافة الى جرح عدد من الجنود.

وقال مصدر في الحزام الامني ان القوات تمكنت من القاء القبض على عدد من المخربين ومروجي الحشيش في مديريتي دارسعد والشيخ عثمان خلال الحملة الامنية بالاضافة الى مقتل وجرح عدد منهم.

وأضاف المصدر أنه تم إصابة 7 جنود من قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن ،خلال المواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن القانون في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد.

وأشارت المصادر،إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الوضع الأمني بعد مواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون التي حاولت إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن .

ولفتت المصادر، إلى أنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة،مما أدى إلى السيطرة على الوضع الأمني،حيث تم اعتقال عدد من البلطجية والمطلوبين أمنيا وإيداعهم السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

الوسوم
الامني الحزام القبض المخربين تامين دارسعد عدد على من ويلقي يتمكن
تحديث نت

تحديث نت

مقالات ذات صلة

Photo of ندوة بسيئون تحت عنوان "اتفاق الرياض".. وقفة إخاء ترسم آمال وطن

ندوة بسيئون تحت عنوان "اتفاق الرياض".. وقفة إخاء ترسم آمال وطن

منذ 3 دقائق
Photo of ابين.. قوات الحزام ترفض الابقاء على المحافظ بمنصبه وتعتبره مخالفا لاتفاق الرياض

ابين.. قوات الحزام ترفض الابقاء على المحافظ بمنصبه وتعتبره مخالفا لاتفاق الرياض

منذ 33 دقيقة
Photo of طفل يقتل شقيقه الاكبر في حادثة عبث بالسلاح بالقطن

طفل يقتل شقيقه الاكبر في حادثة عبث بالسلاح بالقطن

منذ ساعة واحدة
Photo of حمى الضنك تعاود الانتشار في بيحان وتقتل شابة

حمى الضنك تعاود الانتشار في بيحان وتقتل شابة

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق