الحزام الامني يتمكن من تامين دارسعد ويلقي القبض على عدد من المخربين

تمكنت قوات الحزام الامني وقوات الامن في العاصمة عدن من احكام قبضتها الامنية على مديرية دار سعد بعد اشتباكات ليلية مع بلاطجة ومخربين ادت الى مقتل واصابة العشرات منهم بالاضافة الى جرح عدد من الجنود.

وقال مصدر في الحزام الامني ان القوات تمكنت من القاء القبض على عدد من المخربين ومروجي الحشيش في مديريتي دارسعد والشيخ عثمان خلال الحملة الامنية بالاضافة الى مقتل وجرح عدد منهم.

وأضاف المصدر أنه تم إصابة 7 جنود من قوات الطوارئ والدعم الأمني التابعة لإدارة أمن عدن ،خلال المواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن القانون في مديريتي الشيخ عثمان ودار سعد.

وأشارت المصادر،إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الوضع الأمني بعد مواجهات مع العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون التي حاولت إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة عدن .

ولفتت المصادر، إلى أنه تم إرسال تعزيزات أمنية إلى مديريات دار سعد والشيخ عثمان والمنصورة،مما أدى إلى السيطرة على الوضع الأمني،حيث تم اعتقال عدد من البلطجية والمطلوبين أمنيا وإيداعهم السجن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .