الحزام الامني يلقي القبض على مروجي مخدرات في مديرية المعلا

عدن/تحديث نت/خاص:

ألقت قوات طوارئ الحزام الأمني -قطاع المنصورة- بقيادة القائد كمال الحالمي بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات على مروجين اثنين للحشيش في مديرية المعلا تحت إشراف التحالف العربي.

أفاد بذلك مصدر أمني اطلع على تفاصيل الإنجاز الأمني الذي حققه رجال حزام قطاع المنصورة في مديرية المعلا بكفاءة عالية.

وروى المصدر الأمني تفاصيل العملية قائلاً “إنها حدثت أمام أحد المباني في الشارع الرئيس الشهير باسم شارع الشهيد (مدرم) بالمعلا، عندما اتفق عنصر سري يتبع الحزام الأمني بقطاع المنصورة مع اثنين من مروجي المخدرات، الأول يدعى:(خ.خ. م. أ) والثاني(ف.ف. أ. ع) على أن يبيعا له كمية من الجرامات من مادة الحشيش المخدر، وعند وصوله إليهما كانا ينتظرانه وبحوزتهما المادة المخدرة بداخل حافظة “بلاستيكية”.

وسارت العملية بنجاح كما خُطِّـط لها حيث ألقي القبض عليهما وهما متلبسان بتهمة بيع المخدرات المحظور شرعاً والممنوع قانوناً.

ولفت المصدر إلى إشعار عمليات الجهات الأمنية المختصة بنجاح العملية التي نفذتها بكل حرفية وحنكة قوات الحزام الأمني -قطاع المنصورة- لتحقق إنجازاً آخراً يُضاف إلى رصيد الإنجازات التي باتت تحققها خارج حدودها وهو الأمر الذي يعطيها تميُّـزاً في الطريقة والأداء للأعمال الأمنية الموكلة بها تحت قيادة القائد كمال الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية قائد الحزام الأمني -قطاع المنصورة- وبإشراف التحالف العربي.