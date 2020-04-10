عدن تايم

الحزام الامني ينفذ حملة لضبط اسعار المواد الغذائية والوقود في الضالع

10 أبريل، 2020
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عدن تايم/خاص:

نفذت قوات الحزام الامني في محافظة الضالع حملة واسعة لضبط اسعار المواد الغذائية, والوقود “البترول والديزل” والضرب العشوائي, وذلك لوقوف الى جانب المواطنين وتخفيف معاناتهم.

وطبقت الحملة في كل من مديريات ومناطق الضالع, وضبطت المخالفين في المحطات والمحلات التجارية كاستجابة لمناشدات التي اطلقها الاهالي مما انعكس على ارتياح شعبي واسع.

هذا وتواصل قوات الحزام الامني اعمالها الامنية والاجتماعية لتقف الى جانب المواطنين لتخفيف اعباء معيشتهم .

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