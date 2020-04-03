عدن الغد

الحزام الامني يوضح بخصوص تفجير وقع بالمعلا

3 أبريل، 2020
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الحزام الامني يوضح بخصوص تفجير وقع بالمعلا

 
شهدت مديرية المعلا مساء يوم الخميس تفجير قنبلتين صوتيتين تزامن معهما اطلاق محدود للرصاص وذلك في واقعتين منفصلتين أحدهما بالقرب من فندق المعلا بلازا والاخرى بالقرب من شرطة المعلا.
وفي التفاصيل، قبضت قوات الحزام الامني في قطاع الثاني بقيادة احمد الربوعي على مسلح (أ. ع. م) قام بتفجير قنبلة صوتية واطلاق الرصاص لغرض البسط بقوة السلاح على قطعة أرض ملك مواطن بجانب مقبرة المعلا.
واشارت عمليات الحزام الامني في القطاع الثاني في تقريرها الى أن قوات الطوارئ التابعة للقطاع انتشرت لحظة ورود البلاغ وطوقت المنطقة وأدت التحريات الى القبض على المسلح موكدة بأن الانفجار واطلاق الرصاص لم يسفر عنه إي اصابات او خسائر مادية.
وأضاف تقرير العمليات أن قوات القطاع فتحت تحقيق مع المسلح بالحادثة وذلك استعدادا لاستكمال ملف القضية وتسليمه للجهات المختصة.
أما في الحادثة الاخرى، فقد كشف التقرير العملياتي بأن مسلح يدعى (ع.م) رمى قنبلة صوتية اثناء محاولة افراد شرطة المعلا اعتقاله علي خلفية قيامه بعملية سرقة ليتمكن افراد الشرطة بالقبض عليه.
صادر عن شعبة التوجيه المعنوي/ القسم الاعلامي للحزام الامني-عدنالخميس 3-4-2020

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