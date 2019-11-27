الحزام مسيمير يحكم سيطرته الأمنية على منطقة مثلث العند

أصدرت قيادة قطاع الحزام الأمني بمديرية المسيمير محافظة لحج ممثله بالأخوين محمد علي الحوشبي قائد القطاع ورأمي فاروق احمد هاشم أركان عمليات القطاع امسأمراً إلى قائد نقطة الطنان درهش الصبيحي المكلف بحفظ الأمن في منطقة مثلث العند وذلك للتحرك وفرض سلطة النظام والقانون الأمني في المنطقة عقب بعض الأحداث التي طرأت هناك واضرت بمصالح المواطنين.

وتوجهت للإسناد في تنفيذ هذه المهمة الأمنية كتيبة الطوارئ وتمكنت بعد لحظات من بسط نفوذ الأمن والسيطرة على الأوضاع وإحلال السكينة العامة في ربوع المنطقة وخطوطها الدولية وتنظيم حركة سير شاحنات النقل والمركبات من والى المنطقة وإزالة مفارش وبسطات الباعة المتجولين من وسط الشارع العام بمدينة المثلث وكذلك بسطات بيع القات وذلك تفادياً لحالة الزحام الناتج عن وجود هؤلاء الباعة وسط الشارع العام ولإزالة كل ما قد يسبب بإعاقة وعرقلة الحركة المرورية بداخل هذه المنطقة الواعدة والتي تشهد حراكاً اقتصادياً ملحوظاً وثورة نهضوية وعمرانية كبيرة ويتدفق لإرتياد اسواقها آلاف المواطنين من مختلف الانحاء.

وقال القائد درهش الصبيحي عقب نجاح هذه المهمة الأمنية بإن قيادة قطاع الحزام الأمني ممثلة بالأخ القائد محمد علي الحوشبي حريصة كل الحرص على استتباب الأمن والسكينة بالشكل الذي يسهم بالحفاظ على حياة وسلامة ارواح المواطنين، مشيراً الى ان ابطال قطاع الحزام معنيون بتوفير كل سبل السلامة والأمن والأمان التي من شأنها مساعدة الجميع على التنقل والتنقل في هذه الأماكن العامة واقتناء احتياجاتهم بأريحيه مطلقة ومن دون اي عائق.

واوضح درهش بانه تم خلال هذه العملية الأمنية الخاطفة نقل كافة المخالفين من اصحاب البسطات والمفارش المستحدثة الواقعة بمقربة من الخط العام عدن الضالع إلى اماكن بعيدة افساحاً للمجال امام المارة ومرتادي السوق، كما جرى إلزام بائعي القات الذين يفترشون اماكن غير مصرح لهم بالبقاء فيها بالذهاب الى السوق الرسمي المخصص للبيع والذي اعيد تأهيله وصيانته وترميمه وإعادة بنائه بعد ان كان قد تعرض للتدمير اثناء الحرب.

واختتم درهش الصبيحي قائد نقطة الطنان التابعة لحزام أمن المسيمير تصريحه بالتأكيد على الجهوزية التامة التي يتمتع بها ابطال كتيبة الطوارئ التابعة لقطاع الحزام الأمني بالمسيمير واستعدادهم العالي لتنفيذ وإنجاز اي مهمة أمنية او عسكرية تناط بهم من شأنها حفظ أمن واستقرار الوطن وحماية مؤسساته الخدمية وصون مكتسبات ثورته المحيدة وبالشكل الذي يخدم مصالح المواطنين.