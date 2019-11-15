الحزمي يصدر فتوى جديدة ضد مستخدمي الهواتف المحمولة في اليمن

أصدر البرلماني اليمني ورجل الدين المعروف، محمد ناصر الحزمي، اليوم الجمعة، فتوى جديدة ضد مستخدمي الهواتف المحمولة في اليمن.

و أفتى الحزمي في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده “المشهد اليمني”، بعدم جواز استخدام الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارات إلا إذا كان للضرورة عبر السماعة الخارجية لأن الإسلام جاء بالشريعة وكل مقاصدها حفظ الكليات الخمس (الدين، النفس، العقل، النسل، المال).

وتأتي فتوى الحزمي، بعد أن أخبره أحد الاطباء العاملين بمستشفى الهيئة بمارب عن استقباله لـ 12 حالة، خلال اليوم الجمعة، تم اسعافها بعد اصابتها بأحداث سير أغلبها بسبب استخدام الهاتف.

وأكد الحزمي على “أن التقيد بتعليمات المرور كاحترام الإرشادات والتعليمات هي مسألة تعبدية قبل أن تكون التزاماً بالقانون ومن خالفها يرتكب اثماً، لأنها لم توضع الا للحفاظ على النفس والمال وهذه من مقاصد شريعة الاسلام”.

واشار الى أن “الذي يستخدم الهاتف أثناء قيادة السيارة يستهتر بالنفس التي قد يتسبب بإزهاقها، سَواء نفسه أو من يركب معه والله عز وجل قال :(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ..) وقال (وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ..) ويتسبب بإتلاف المال (السيارة او العلاج وما إلى ذلك) وهذا منهي عنه فقد روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال).