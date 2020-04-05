المشهد العربي

الحشد مستمر.. تعزيزات إخوانية تصل إلى شقرة

5 أبريل، 2020
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دفعت مليشيا الإخوان التابعة للشرعية، صباح اليوم الأحد، بتعزيزات من مليشياتها إلى مواقعها في محافظة أبين.

ووثقت صور، وصول مدرعات ودبابات، محملة على قاطرات، إلى شقرة قادمة من حضرموت.

وتقدمت مليشيا الإخوان، منذ يومين، نحو 20 كيلو متر، إلى تخوم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، متجاوزة خطوط التماس، بعد قرن الكلاسي.

تأتي تحركات مليشيا الإخوان، لتفجير الوضع في العاصمة عدن، بعد تسليم معسكر اللبنات، أكبر معسكرات محافظة الجوف، إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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إخوانية إلى الحشد تصل تعزيزات شقرة مستمر

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