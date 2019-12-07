الحشود غاضبة.. معين استقبل “زكريا” ونوّه بلجنة هادي لاغتيال الحمادي

@ تعز/المخا، نيوزيمن، أمجد قرشي:

السياسية

2019-12-07 19:11:38

بينما قوبل قرار الرئيس، الجمعة، بتشكيل لجنة ثانية للتحقيق في اغتيال العميد الحمادي باستياء ورفض كبيرين ونددت به الجماهير الحاشدة التي غصت بها شوارع مدينة تعز، السبت، نوه رئيس الوزراء، الذي استقبل النجل الأكبر للشهيد، بالقرار الذي تصفه الردود الغاضبة باغتيال ثانٍ لقائد اللواء 35 مدرع.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أكد “ان دم الشهيد البطل العميد الركن عدنان الحمادي الذي استشهد بعملية آثمة وجبانة لن يذهب هدرا.. منوها بقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الجريمة الغادرة وكشف ملابساتها”، وفقا لوكالة سبأ الرسمية يوم السبت.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن لزكريا عدنان الحمادي نجل القائد الشهيد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.

قالت الوكالة إن معين “نقل لزكريا ومن خلاله إلى جميع أفراد أسرته تعازي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية”.

مؤكدا “التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية والاهتمام بأسرة الشهيد تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية”.

الرئيس هادي وجه الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق، برئاسة النائب العام الدكتور علي الأعوش، وتضم كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

وغداة إعلان القرار شهدت مدينة تعز يوم السبت مسيرة جماهيرية تنديداً بجريمة اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي، والمطالبة بـ”كشف الحقيقة وتحقيق العدالة”.

كما عبرت الحشود الجماهيرية عن رفضها لمحاولات تمييع القضية، والمطالبة بتشكيل لجنة وطنية عليا تتكون من قيادات وطنية نزيهة ومشهود لها بالكفاءة والمهنية وتخضع للرقابة الشعبية.

وشهدت ساحة اعتصام في مديرية المعافر صلاة الجمعة الأولى أمس تدشينا لاحتشاد جماهيري يتبنى رفض الالتفاف على العدالة ومحاولات تمييع الجريمة والمطالبة بلجنة تحقيق عليا نزيهة ومهنية ومحايدة وأخرى شعبية مواكبة ومراقبة.

ويوم السبت بتعز دعا المحتجون لتشكيل لجنة شعبية لمتابعة القضية ومحاسبة الجناة والجهات التي تقف خلفهم وتحقيق العدالة.

وأكدوا أن أي لجنة لا تراعي ذلك وتشكل خلافا لمعايير الحياد والنزاهة والشفافية لن تكون سوى جريمة اغتيال جديدة للشهيد ولتعز وللوطن.

كما دعا المحتجون الجماهير في تعز إلى الاستمرار في الحراك الشعبي حتى تحقيق العدالة والانتصار للقضية.

ووفقا لوكالة سبأ “جدد الدكتور معين عبدالملك، تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لأسرة الشهيد والشعب اليمني بهذا المصاب الجلل، لافتا إلى ان خسارة هذا البطل فاجعة كبيرة ليس لأسرته فقط بل للوطن بأسره”.