الحصين تسير اكبر قافلة إفطار للمقاتلين في جبهات الضالع

الضالع/ طه منصر



في بادرة مجتمعية خيرية سير أبناء مراكز الحصين :(الجرين، والمعزبة) محافظة الضالع قافلة إفطار للمقاتلين من القوات الجنوبية في جبهات الضالع الحدودية والذين يسطرون ملاحم بطولية في حربهم ضد مليشيات الحوثي .

وتعتبر قافلة الإفطار هذه الأكبر على مستوى الضالع منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم قد شملت على اللحوم ومختلف المأكولات والمشروبات والعصائر ايفاء منهم لاولئك الابطال المرابطين المدافعين عن الضالع والجنوب والذين اتخذو من السماء خيمة والمتارس فراش لهم .

وثمن القيادي الجنوبي مروان محمد راشد مبادرة الداعمين لهذا العمل الخيري الذين لم يبخلوا في دعم المقاتلين المرابطين شمال وغرب مدينة الضالع منذ اندلاع الحرب الأخيرة”.

وقدم مروان شكره لقيادة اللجنة المنظمة لوجبة الإفطار وكل من قام بالإعداد والترتيب والتجهيز لقافلة الإفطار .

ويأتي إعداد وترتيب الوجبات الرمضانية ضمن الجدول المعد سلفا من قبل المجلس الانتقالي بالضالع والحصين والذي يشمل كل مراكز ومناطق مديريات الضالع.

