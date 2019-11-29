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الحضرمي يدعو الى ضرورة انهاء العراقيل امام الجهود الانسانية

ابابيل نت ابابيل نت منذ 23 دقيقة
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أكد وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية للأمم المتحدة فى اليمن.

وقال الحضرمى خلال لقائه مع نائب السفير البريطانى لدى اليمن سيمون سمارت، الخميس – إن تصعيد المليشيات الحوثية المدان فى الدريهيمى والمخا واستهداف الفريق الحكومى يقوض جهود المبعوث الأممى الحثيثة ويحبط مساعى السلام.

وأوضح الحضرمى – وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية – أن تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية نحو توحيد الجهود لهزيمة المشروع الحوثى الإيرانى فى اليمن.

وأوضح وزير الخارجية اليمني، أن الحوثيين يتاجرون بمعاناة اليمنيين، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار رفض الحوثيين لفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين.

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