التغيير نت

الحضرمي يكشف حقيقة المبحثات السريه للحكومة مع المليشيات الحوثية

23 ديسمبر، 2019
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نفى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي وجود مباحثات سرية للحكومة مع المليشيات الحوثية مشيرا إل ان القناة الوحيدة والعملية لحل الأزمة اليمنية هي المسار الأممي.

وقال في حواره مع صحيفة «عكاظ» السعودية إن اتفاق ستوكهولم الذي مر عليه عام، لم يسفر سوى عن سقوط المئات من المدنيين بأيدي المليشيات، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تمادي الحوثيين.

وأضاف: اتفاق الرياض خطوة مهمة للغاية تم الاتفاق عليها ليس فقط من أجل تجاوز الأحداث المؤسفة في عدن وبعض المحافظات الجنوبية في أغسطس الماضي، وتبعاته السلبية، بل إن الاتفاق جاء أيضاً من أجل لملمة الجهود للتصدي للمشروع الحوثي الإيراني.

وتابع:وبكل تأكيد لن يكون هناك سلام شامل من دون تنفيذ اتفاق الرياض كون عودة الحكومة الشرعية للعاصمة المؤقتة وتوحيد صفوفها لا غنى عنه في مواجهة الحوثي ومشروعها الإيراني.

 وفي ما يتعلق بعودة الرئيس للعاصمة المؤقتة عدن، أكد الحضرمي أن ذلك سيتحقق بتنفيذ مقتضيات ومضامين اتفاق الرياض على أرض الواقع.

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