اليمن العربي

الحضرمي يلتقي رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية

اليمن العربي اليمن العربي منذ دقيقة واحدة
0 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية محمد الحضرمي اليوم رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية ساندرا ماكاردل.

وخلال اللقاء استعرض الحضرمي تطورات الأوضاع في اليمن ومستجدات عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.. مؤكداً أن الحكومة اليمنية حريصة على الوصول إلى سلام مستدام مبني على ما توافق عليه كافة أبناء الشعب اليمني من خلال المرجعيات الثلاث لاسيما مخرجات الحوار الوطني الشامل وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني.

كما تطرق إلى أهمية توقيع اتفاق الرياض مثمناً دور المملكة العربية السعودية للوصول الى هذا الاتفاق وضمان تنفيذه، مؤكداً بأن عودة دولة رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري الى العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل مؤسسات الدولة سيساهم في تعزيز أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وسينعكس بالإيجاب في كافة المناطق المحررة كما أنه سيوحد كافة الجهود لمواجهة المشروع الإيراني الحوثي الهادف إلى زعزعة أمن اليمن والمنطقة.

كما تقدم الحضرمي بالشكر والتقدير لموقف الحكومة الكندية الداعم للحكومة اليمنية والشعب اليمني وخاصة فيما يتعلق في المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الكندية مشيداً بالدور الإيجابي الذي تلعبه كندا لدعم عملية السلام في اليمن.

من جانبها أكدت المسئولة الكندية اهتمام بلادها بالشأن اليمني ودعمها الكامل لمسار عملية السلام التي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدة أن بلادها تشجع كافة الجهود الرامية لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

كما أكدت السفيرة أن توقيع اتفاق الرياض يبعث رسائل إيجابية خاصة فيما يتعلق بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن.

# عدن
# اتفاق الرياض
# الحكومة اليمنية
# الخارجية الكندية

الوسوم
الأوسط الحضرمي الخارجية الشرق الكندية بوزارة دائرة رئيس يلتقي

مقالات ذات صلة

Photo of المخلافي يناقش مع منظمة " كير" إجراءات مكافحة الأوبئة ودعم القطاع الصحي بتعز 

المخلافي يناقش مع منظمة " كير" إجراءات مكافحة الأوبئة ودعم القطاع الصحي بتعز 

منذ 31 دقيقة
Photo of صحة مأرب تتسلم 95 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من مركز الملك سلمان

صحة مأرب تتسلم 95 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من مركز الملك سلمان

منذ ساعة واحدة
Photo of تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الإثنين

تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء الإثنين

منذ ساعتين
Photo of محافظ شبوة يكشف عن توجهات لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالغاز 

محافظ شبوة يكشف عن توجهات لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالغاز 

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق