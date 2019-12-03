الحضرمي يلتقي سفير الدنمارك ويؤكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض

أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح يمثل ضرورة ملحة لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني وأدواته في اليمن.

وأشار إلى أن الاتفاق سيعطي زخما كبيرا لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن..منوهاً بأن مسار الأمم المتحدة هو المسار الوحيد والعملي لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

جاء ذلك خلال لقائه سفير الدنمارك لدى اليمن أوله موسبي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم عملية السلام.

وتطرق الحضرمي الى جهود الحكومة ومساعيها للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.

وشدد على ضرورة الضغط على الحوثيين من اجل إنهاء العراقيل التي تواجهها الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والسماح للفريق الفني الاممي للوصول إلى خزان صافر للقيام بالإصلاحات اللازمة تفاديا لحدوث كارثة بيئية.