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الحضري: الزمالك استفاد مليون دولار من خلال بيعي للمريخ

13 أبريل، 2020
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الحضري: الزمالك استفاد مليون دولار من خلال بيعي للمريخ

السودان اليوم :

نفى عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، الإساءة للزمالك خلال تصريحاته مؤخرا وقال الحضري على هامش ظهوره في قناة (أون) عبر برنامج (أبلة فاهيتا) الساخر إنه لعب للزمالك 4 أشهر فقط وكان غير موفق تماماً.
وأوضح أن الزمالك استفاد من وراء بيعه للمريخ السوداني بمليون دولار.
وأكد أنه لم يقصد على الإطلاق الإساءة للزمالك وإدارته وجماهيره موضحاً أنه كان يتحدث عن رغبته في محو هذه التجربة من تاريخه وهو ما لا يقلل من تاريخ الأبيض العريق الزاخر بالبطولات.
وأشار إلى أنه يشجع الأهلي منذ الصغر وحتى الآن موضحاً أن أسوأ مباراة خاضها كانت أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007م، حين خسر الأهلي بنتيجة (3-1) بجانب مباراة منتخب مصر والجزائر الفاصلة في مشوار التأهل لبطولة كأس العالم 2010 التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف في أم درمان.







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