 الحكومة السودانية تتعهد بإعادة إرسال جنودها  إلى اليمن

تعهدت الحكومة السودانية بإعادة إرسال جنودها إلى اليمن للمشاركة مع التحالف العربي في إنهاء إنقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، إنه يعتزم إعادة الجنود السودانيين المشاركين إلى جانب التحالف العربي في حرب اليمن.

وأعتبر حمدوك في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث “أتلانتيك كاونسل” الأمريكي، تواجد قوات سودانية في اليمن ضمن إرث النظام السابق، الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع عمر البشير، وفق الأناضول.

وأشار حمدوك إلى أن الصراع في اليمن يستحيل حله عسكرياً، سواءً من قبل التحالف أو جماعة الحوثي، مشدداً على ضرورة تعزيز الحل السلمي.

وأكد رئيس الحكومة السودانية، أن بلاده ستساعد اليمن، مشيراً إلى إمكانية أن تلعب السودان دوراً في حل النزاع القائم منذ خمس سنوات.

وأوضح حمدوك أن عدد الجنود السودانيين في اليمن يصل نحو 5 الآف جندي مع الدفعة الأخيرة التي عادت إلى السودان، مشيراً إلى تواجد قوات بلاده في اليمن إرث متروك من النظام السابق.

وأكد رئيس الحكومة السودانية قدرته على إعادة الجنود السودانيين من اليمن، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.