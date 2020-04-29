الحكومة الشرعية تؤكد على ضرورة متابعة الحالات المرضية الأخيرة التي اعلن عنها في عدن

أفادت مصادر مطلعة، ان رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، تابع تطورات الوضع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن(جنوبي اليمن) .

ونقلت المصادر عن مصدر مسئول في الامانة لرئاسة الوزراء ان رئيس الوزراء اجرى عدد من الاتصالات بالمسئولين في مكتب الصحة ووزارة الصحة بعدن وحثهم على ضرورة تعزيز الإجراءات الصحية لمتابعة التطورات الصحية في عدن .

وبحسب المصادر فإن رئيس الوزراء شدد على ضرورة متابعة الحالات المرضية الأخيرة التي اعلن عنها في عدن مؤكدا اضطلاع كافة المؤسسات الحكومية بدورها حيال الوضع الصحي في عدن وكافة المحافظات اليمنية الأخرى .

وأشارت إلى ان رئاسة الوزراء يتابع عن كثب كافة الجهود الصحية وبما يضمن تجنيب عدن أي انتشار أو تفشي لاي وباء مشيرا إلى ان التوجيهات قضت ببدء حملة رش ضبابية في عموم مديريات عدن تبدأ اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، نفى مكتب الصحة في عدن في بيان له، تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وقال المكتب”ان ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود إصابات بكورونا غير صحيح، وأن الجهات المختصة بوزارة الصحة والسكان ومكتب الصحة بعدن ولجنة مجابهة فيروس كورونا ، لم تسجل أي حالة بعدن، كما ان فرق اللجنة الصحية المختصة نفذت نزولاً ميدانياً وتأكد لها عدم وجود اي حالة مصابة بالفيروس”.

وأضاف البيان “ان عدد الوفيات نتيجة السيول التي شهدتها عدن، مؤخرا تزيد عن 14 حالة الى جانب حدوث الوفيات الطبيعية مما جعل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يفسرون هذه المعلومة تفسيراً خاطئاً وتسبب ذلك بحالة هلع للمواطنين”.

ودعا البيان المواطنين الى التواصل مع مكتب الطوارئ بوزارة الصحة في حالة وجود أي حالة اشتباه بفيروس كورونا عبر الارقام التالية: 358260 او 358259