المشهد اليمني

الحكومة الشرعية تعلق على تهجم قيادي حوثي وتهديده لـ معلمة يمنية في البيضاء

9 ديسمبر، 2019
0
المشهد اليمني

علقت الحكومة الشرعية على حادثة اعتداء قيادي حوثي على إحدى المعلمات اليمنيات في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، معتبرةً ذلك أعتداء على المرأة اليمنية بشكل عام، وعلى التعليم بشكلٍ خاص.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه القيادي الحوثي المدعو “عبدالله الجمالي” وهو يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني معلقاً على الحادثة، إن مليشيا الحوثي تجاوزت بممارساتها كل الحدود ولم تسلم من جرائمها وانتهاكاتها المرأة اليمنية التي حظيت عبر كافة مراحل التاريخ بمكانة واحترام وتقدير في عادات وتقاليد واعراف اليمنيين التي تحرم المساس بها او الاساءة اليها بهذه الكيفية التي تقوم بها المليشيا.

وأضاف الإرياني في تغريدة له على تويتر، إن هذه الممارسات القبيحة والمشاهد المسيئة لنا جميعا كيمنيين يفترض ان تستنهض غيرتنا وهممنا وعزائمنا لتجاوز خلافاتنا وتوحيد صفوفنا والانطلاق لحسم معركة الخلاص من المليشيا الحوثية واستعادة دولتنا وصون كرامتنا واعراضنا.

وكانت مصادر محلية أكدت أن القيادي الحوثي “الجمالي” أقدم على تهديد المعلمة على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي اقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في المناهج الدراسية بهدف غسل عقول الأطفال وتعبئتهم بالأفكار المتطرف.

ومنذ أن سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية على صنعاء في 21 سبتمبر 2014م تمارس جميع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين بمختلف مكوناتهم الأجتماعية والسياسية بما في ذلك الأطفال والنساء.

الوسوم
البيضاء الحكومة الشرعية تعلق تهجم حوثي على في قيادي لـ معلمة وتهديده يمنية

مقالات ذات صلة

Photo of أمنية ”عفاش ” التي تحققت تتوقعها مقرب منه …تفاصيل

أمنية ”عفاش ” التي تحققت تتوقعها مقرب منه …تفاصيل

9 ديسمبر، 2019
Photo of ظهور رواية جديدة حول مقتل العميد الحمادي … وهذا ماجرى

ظهور رواية جديدة حول مقتل العميد الحمادي … وهذا ماجرى

9 ديسمبر، 2019
Photo of سجال أولويات في عدن بين ”الشرعية” و”الانتقالي”

سجال أولويات في عدن بين ”الشرعية” و”الانتقالي”

9 ديسمبر، 2019
Photo of في جبهة واحدة فقط.. مسؤول يمني  يكشف حجم خسائر الحوثيين ”آلاف القتلى”

في جبهة واحدة فقط.. مسؤول يمني  يكشف حجم خسائر الحوثيين ”آلاف القتلى”

9 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق