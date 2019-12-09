الحكومة الشرعية تعلق على تهجم قيادي حوثي وتهديده لـ معلمة يمنية في البيضاء

علقت الحكومة الشرعية على حادثة اعتداء قيادي حوثي على إحدى المعلمات اليمنيات في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، معتبرةً ذلك أعتداء على المرأة اليمنية بشكل عام، وعلى التعليم بشكلٍ خاص.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه القيادي الحوثي المدعو “عبدالله الجمالي” وهو يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني معلقاً على الحادثة، إن مليشيا الحوثي تجاوزت بممارساتها كل الحدود ولم تسلم من جرائمها وانتهاكاتها المرأة اليمنية التي حظيت عبر كافة مراحل التاريخ بمكانة واحترام وتقدير في عادات وتقاليد واعراف اليمنيين التي تحرم المساس بها او الاساءة اليها بهذه الكيفية التي تقوم بها المليشيا.

وأضاف الإرياني في تغريدة له على تويتر، إن هذه الممارسات القبيحة والمشاهد المسيئة لنا جميعا كيمنيين يفترض ان تستنهض غيرتنا وهممنا وعزائمنا لتجاوز خلافاتنا وتوحيد صفوفنا والانطلاق لحسم معركة الخلاص من المليشيا الحوثية واستعادة دولتنا وصون كرامتنا واعراضنا.

وكانت مصادر محلية أكدت أن القيادي الحوثي “الجمالي” أقدم على تهديد المعلمة على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي اقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في المناهج الدراسية بهدف غسل عقول الأطفال وتعبئتهم بالأفكار المتطرف.

ومنذ أن سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية على صنعاء في 21 سبتمبر 2014م تمارس جميع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين بمختلف مكوناتهم الأجتماعية والسياسية بما في ذلك الأطفال والنساء.