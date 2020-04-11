الحكومة الشرعية توجّه بتوفير ثلاثة آلاف فحص لـ ”كورونا” بشكل فوري لمحافظة حضرموت

وجهت الحكومة اليمنية الشرعية، وزارة الصحة العامة والسكان، بتوفير ثلاثة ألآف فحص لفيروس كورونا المستجد، وإرسالها بشكل فوري إلى محافظة حضرموت (شرق اليمن).

جاء ذلك خلال الإجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليمني، السبت، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، والذي أقر في الإجتماع تخصيص دعماً إضافياً لوزارة الصحة بـ 5 مليار ريال، ومنها توفير ثلاثة ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها.

وناقش الاجتماع مع رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، الإجراءات المتخذة في ضوء تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة بالفيروس في حضرموت، وما تم في هذا الجانب بالتنسيق بين اللجنة ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

وفي الاجتماع، ناقش اعضاء الحكومة، التحركات الحكومية التي تمت منذ الاعلان عن تسجيل اول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما قبلها، ومتابعته لإجراءات السلطة المحلية في حضرموت بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاحتياطات المطلوبة.

وأكد، ان الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة ومنها توفير ثلاثة ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها.. منوها بالدعم المقدم لليمن من قبل المملكة العربية السعودية لتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة كورونا واهمية تعزيز الدعم من قبل المانحين وشركاء اليمن في التنمية من المنظمات والدول المانحة في هذا الجانب.