المشهد اليمني

الحكومة الشرعية توجّه بتوفير ثلاثة آلاف فحص لـ ”كورونا” بشكل فوري لمحافظة حضرموت

12 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

وجهت الحكومة اليمنية الشرعية، وزارة الصحة العامة والسكان، بتوفير ثلاثة ألآف فحص لفيروس كورونا المستجد، وإرسالها بشكل فوري إلى محافظة حضرموت (شرق اليمن).

جاء ذلك خلال الإجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليمني، السبت، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، والذي أقر في الإجتماع تخصيص دعماً إضافياً لوزارة الصحة بـ 5 مليار ريال، ومنها توفير ثلاثة ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها.

وناقش الاجتماع مع رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، الإجراءات المتخذة في ضوء تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة بالفيروس في حضرموت، وما تم في هذا الجانب بالتنسيق بين اللجنة ووزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت.

وفي الاجتماع، ناقش اعضاء الحكومة، التحركات الحكومية التي تمت منذ الاعلان عن تسجيل اول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وما قبلها، ومتابعته لإجراءات السلطة المحلية في حضرموت بالتعاون مع وزارة الصحة لاتخاذ الاحتياطات المطلوبة.

وأكد، ان الحكومة ستوفر كل الموارد الضرورية في ظل الإمكانيات المتاحة ومنها توفير ثلاثة ألآف فحص فوري للمحافظة لتوسيع دائرة الفحص ليتركز الفحص الدقيق على الحالات المشتبه بها.. منوها بالدعم المقدم لليمن من قبل المملكة العربية السعودية لتقوية قدرات القطاع الصحي لمواجهة كورونا واهمية تعزيز الدعم من قبل المانحين وشركاء اليمن في التنمية من المنظمات والدول المانحة في هذا الجانب.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آلاف الحكومة الشرعية بتوفير بشكل توجه ثلاثة حضرموت فحص فوري كورونا لـ لمحافظة

إقرا أيضا

Photo of الصحة بحضرموت تكشف حقيقة تسجيل ثاني حالة كورونا بالمكلا

الصحة بحضرموت تكشف حقيقة تسجيل ثاني حالة كورونا بالمكلا

12 أبريل، 2020
Photo of عسكريون يقتلون بائع قات ويطلقون النار على منزل قاضي بتعز

عسكريون يقتلون بائع قات ويطلقون النار على منزل قاضي بتعز

11 أبريل، 2020
Photo of الجيش الوطني يسيطر على معسكر تابع للمجلس الإنتقالي ويرفع العلم الجمهوري من داخله (صورة)

الجيش الوطني يسيطر على معسكر تابع للمجلس الإنتقالي ويرفع العلم الجمهوري من داخله (صورة)

11 أبريل، 2020
Photo of لمجابهة كورونا …قرارات طارئة واحترازية في المعلا بعدن

لمجابهة كورونا …قرارات طارئة واحترازية في المعلا بعدن

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق