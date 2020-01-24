سكاي نيور عربية

الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين بشأن اتفاق استكهولم

24 يناير، 2020
0

وأضاف الحضرمي “لم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع المختل وأن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام والشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة لميليشيا الحوثي لتغذية وإعلان حروبها العبثية”.

وأوضح أنهم في الحكومة الشرعية لن يسمحوا بأن يتم استغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك ميليشيات الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها”.

وحمل ميليشيا الحوثي الانقلابية وحدها مسئولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق استكهولم.

مواضيع قد تهمك

إقرا أيضا

Photo of ريال الحوثي الإلكتروني يهدد بانهيار الاقتصاد اليمني

ريال الحوثي الإلكتروني يهدد بانهيار الاقتصاد اليمني

23 يناير، 2020
Photo of مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم صاروخي على منزل في مأرب

مقتل سيدة وإصابة آخرين في هجوم صاروخي على منزل في مأرب

22 يناير، 2020
Photo of الخارجية المصرية تدين الهجوم الرهابي في مأرب

الخارجية المصرية تدين الهجوم الرهابي في مأرب

20 يناير، 2020
Photo of الإمارات تدين هجوم ميليشيات الحوثي على مسجد في مأرب

الإمارات تدين هجوم ميليشيات الحوثي على مسجد في مأرب

20 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق