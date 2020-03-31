الحكومة اليمنية تحذر الحوثيين من اتخاذ حياة المواطنيين مادة للابتزاز والمتاجرة

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حذرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الاعلام “معمر الأرياني”، المليشيات الحوثية من من اتخاذ حياة المواطنيين مادة للابتزاز والمتاجرة السياسية.

وقال الارياني في تغريدة له: شتان بين ما تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن من امدادات طبية عن طريق منظمات الامم المتحدة او عبر القنوات الرسمية الحكومية، وبين ما تدعيه المليشيا الحوثية كذبا وزورا من إلقاء طيران تحالف دعم الشرعية إمدادات في مناطق سيطرتها بهدف اثارة البلبلة والمتاجرة الرخيصة بحياة المواطنين.

واضاف بالقول: نكرر تحذير مرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” من اتخاذ حياة اليمنيين مادة للابتزاز والمتاجرة السياسية، ونشر الذعر بينهم خدمة لأغراض سياسية قذرة

وندعو الأمم المتحدة للضغط على المليشيا لعدم التوظيف السياسي لملف مواجهة فيروس كورونا والسماح بتدفق المساعدات والامدادات الطبية للمواطنين.