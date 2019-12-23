الحكومة اليمنية تسعى لصرف مرتبات المتقاعدين عبر "كاك بنك"

بحث لقاء ضم قيادتي المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية وبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، عملية صرف مرتبات المتقاعدين وآلية تنفيذها عبر البنك.

وأشار رئيس مؤسسة التأمينات أحمد صالح سيف، إلى توجهاتها الجادة لتعزيز التنسيق المشترك مع البنك وفقاً لقانون التأمينات بما يسهم من تسهيل حصول المتقاعدين من معاشاتهم دون عناء.

وأكد سيف حرص المؤسسة على الالتزام بكافة شروط التأمين ومعالجة المشاكل التي تواجه سير عملية الصرف وتقديم كشوفات مرتبات المتقاعدين مطلع كل شهر واستكمال كافة الإجراءات الإدارية بموجب البطائق التأمينية الصادرة من المؤسسة، بحسب ما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

من جانبه اشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك شكيب عليوه، بمستوى التعاون بين المؤسسة والبنك بشأن تيسير صرفات مرتبات المتقاعدين، مشيراً الى ان استبدال البنك لنظام مالي حديث عبر الربط بالمقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني ساعد في تفادي القصور وتسهيل عملية صرف مرتبات المتقاعدين في عموم المحافظات المحررة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.