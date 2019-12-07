الحكومة اليمنية تفضح نفسها..وتعترف رسميا بدفعها قوات شمالية الى العاصمة عدن

أكدت الحكومة اليمنية التفافها على اتفاق الرياض عبر بيان صادر عن ناطقها الرسمي مدير مكتب وكالة الأناضول التركية في اليمن راجح بادي

وقالت الحكومة ان القوة التي دفعت بها بإتجاه عدن تتبع اللواء الأول حماية رئاسية، بينما الحقيقة كما يعرفها جميع ابناء الجنوب ان اللواء الأول حماية رئاسية بقيادة سند الرهوة وافراد وضباط كلهم من ابناء الجنوب والقوة التي دفعت بها الشرعية هي قوة شمالية كل افرادها من مأرب والجوف

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي وعبر بيان صادر عنه اتهم الحكومة اليمنية بالتحشيد صوب عدن من خلال عملية التفاف واضحة على اتفاق الرياض بإدخال قوات شمالية بديلاً لقوات الحماية الرئاسية الحقيقة التي كانت متواجدة قبل احداث اغسطس

واتهم المجلس الانتقالي الحكومة اليمنية بالسعي لإفشال اتفاق الرياض عن طرق أدوات فاسدة وقديمة تريد البقاء في السلطة على حساب قضايا الشعب اليمني الأساسية وتدخل التحالف العربي

مصادر اكدت ان اللجنة المكلفة من المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض، ارفقت لقوات التحالف العربي ملف يحمل اسماء ضباط وجنود اللواء الأول حماية رئاسية ومعداتها وهي فقط المسموح لها بالدخول الى قصر معاشيق لحمايته، وليس القوات التي اجتاحت شبوة في اغسطس والمطلوب منها الانسحاب من شبوة وابين لا الدخول الى عدن

يذكر ان اوامر من التحالف العربي صدرت مساء امس للقوة القادمة من شبوة بإتجاه ابين بضرورة مغادرة منطقة شقرة او سيتم قصفها