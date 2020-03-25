المشهد العربي

الحكومة اليمنية تقبل دعوة الهدنة الأممية

26 مارس، 2020
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أعلنت الحكومة اليمنية، قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوقف إطلاق النار في اليمن لظروف إنسانية.

وقالت في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إنها ستتعامل بكل إيجابية مع الجهود الأممية الرامية لإيقاف نزيف الدم.

وأضافت أن الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد، والتعامل بمسئولية مع مخاطر تفشي فيروس كورونا.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوة للأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف الحرب، والالتفات إلى مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

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