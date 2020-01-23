إرم نيوز

الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مراسل قناة الجزيرة‎

23 يناير، 2020
0
الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مراسل قناة الجزيرة‎




المصدر: عدن – إرم نيوز

نفت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تعرّض قوات الجيش اليمني لغارة جوية خاطئة من قبل طيران التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، شرقي العاصمة صنعاء، يوم الأربعاء.

وقال وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: ”ننفي جملة وتفصيلا صحة ما نشرته وتروج له بعض القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، في سقوط جديد يمس بمهنية وحيادية هذه القنوات والقائمين عليها في تغطية الأزمة اليمنية“.

مستغربًا من تزامن هذه الإشاعات والأكاذيب مع ”تصعيد مرتزقة طهران من الميليشيات الحوثية لعملياتهم العسكرية في جبهة نهم؛ بهدف خلط الأوراق والنيل من معنويات الجيش الوطني وعموم المواطنين، والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية“.

وأعرب الإرياني عن أسفه لانجرار عدد من المواقع الإخبارية المساندة للشرعية والإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلف هذه الأكاذيب والشائعات ”المغرضة“.

وكان مراسل قناة الجزيرة القطرية في سلطنة عمان ”سمير النمري“، وهو يمني الجنسية، زعم أمس الأربعاء على ”تويتر“، مقتل 13 جنديًا من قوات الجيش اليمني، فيما قال إنه ”قصف جوي للتحالف السعودي الإماراتي“ على موقع عسكري، شرقي مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجزيرة الحكومة اليمنية تنفي قناة مراسل مزاعم

إقرا أيضا

Photo of البرلمان اليمني ينتقد تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الحوثيين

البرلمان اليمني ينتقد تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الحوثيين

23 يناير، 2020
Photo of اليمن.. ارتباك حوثي مع تزامن المعارك في ”الجوف والبيضاء ونهم“

اليمن.. ارتباك حوثي مع تزامن المعارك في ”الجوف والبيضاء ونهم“

23 يناير، 2020
Photo of سقوط صاروخ في محيط مقر وزارة الدفاع اليمنية المؤقت بمدينة مأرب

سقوط صاروخ في محيط مقر وزارة الدفاع اليمنية المؤقت بمدينة مأرب

22 يناير، 2020
Photo of تحرك جبهة نهم يثير التساؤلات.. لماذا لا تنطلق مواجهة شاملة مع الحوثيين؟

تحرك جبهة نهم يثير التساؤلات.. لماذا لا تنطلق مواجهة شاملة مع الحوثيين؟

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق