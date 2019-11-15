الحكومة تتهم الإنتقالي بعرقلة إتمام صفقة تبادل للأسرى

اتهمت السلطات المحلية بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بعرقلة إتمام صفقة تبادل للأسرى من الجانبين.

وقال مصدر مسؤول في مكتب محافظ شبوة، إن المتسبب في عرقلة اتمام صفقة لتبادل الاسرى المجلس الانتقالي الذي ينكر وجود بعض الاسرى لديه.

وأكد المصدر جاهزية السلطة المحلية بمحافظة شبوة لإجراء صفقة التبادل في اقرب وقت، مشيرا إلى أن نجاح ذلك مرهون بتجاوب الطرف الأخر وان السلطة المحلية أعدت قوام بأسماء الاسرى لديها.

واوضح أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية، لإطلاق سراح أسرى المجلس الانتقالي بمقابل إطلاق سراح الأسرى من القوات الحكومية والمحتجزين لدى المجلس الانتقالي منذ الانقلاب الذي نفذ في العاصمة المؤقتة عدن في اغسطس الماضي وما تبعها من أحداث.

ولفت إلى سعي السلطة المحلية وقيادة الجيش الوطني وقوات الأمن إلى التعامل المسؤول، مع قضية الأسرى من العناصر التي قدمت من خارج المحافظة وتم القاء القبض عليهم أثناء المعارك وهم يقاتلون مع مليشيات المجلس الانتقالي ضد قوات الجيش والأمن، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بحسن معاملة جميع الاسرى دون إستثناء.

وشهدت محافظة شبوة جنوب شرق اليمن في اغسطس الماضي، مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا انتهت بسيطرت القوات الحكومية على كافة المعسكرات والمواقع التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي.





