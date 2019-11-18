الخبر اليمني

الحكومة تتهم ميليشيا الحوثي باحتجاز سفينة كورية قبالة جزيرة كمران

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 8 دقائق
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الحكومة تتهم ميليشيا الحوثي باحتجاز سفينة كورية قبالة جزيرة كمران

│الخبر | سبأ

اتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، الاثنين، ميليشيا الحوثي الانقلابية باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران، في الساحل الغربي.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الذي أدان الاحتجاز خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونغ بارك، حيث ناقش اللقاء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، والذي يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلباً على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وطالب الحضرمي، بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه، عبر السفير الكوري عن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهما بالكامل، احتراماً للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

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الخبر اليمني

الخبر اليمني

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