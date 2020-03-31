الحكومة تدعم دعوة جريفثس لاجتماع حول الهدنة

رحبت الحكومة اليمنية بدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس لعقد اجتماع عاجل، من أجل مناقشة الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، وأيضا من أجل الاتفاق على آلية لتوحيد جهود وإجراءات مواجهة انتشار الوباء في كافة الأراضي اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ليل الأحد الإثنين إن: “هذا الموقف يأتي حرصا من الحكومة على التخفيف من معاناة اليمنيين، ومن أجل عمل ما يمكن لتجنيب اليمن تبعات الانتشار المحتمل لجائحة كورونا العالمية”.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الضغط على “مليشيات الحوثيين للاستجابة لهذه الدعوة دون شروط مسبقة وإيقاف خروقاتها وتصعيداتها المستمرة وغير المبررة، لاسيما بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ما لم فتتحمل هذه المليشيات كامل المسؤولية على استمرار هذه الانتهاكات وما سيترتب عليها من فشل مساعي المبعوث الأممي، ونسف ما تبقى من مسار عملية السلام”.