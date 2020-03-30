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الحكومة ترحب بدعوة المبعوث الأممي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة

30 مارس، 2020
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رحبت الحكومة اليمنية بدعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيثس لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها مساء الأحد ان:” هذا الموقف يأتي حرصا من الحكومة على التخفيف من معاناة اليمنيين ومن اجل عمل ما يمكن لتجنيب اليمن تبعات الانتشار المحتمل لجائحة كورونا العالمية”.

ودعت الحكومة في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى الضغط على مليشيات الحوثيين للاستجابة لهذه الدعوة دون شروط مسبقة وإيقاف خروقاتها وتصعيدها المستمرة وغير المبررة، لاسيما بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، مالم فتتحمل هذه المليشيات كامل المسؤولية على استمرا هذه الانتهاكات وما سيترتب عليها من فشل مساعي المبعوث الاممي ونسف ما تبقى من مسار عملية السلام، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

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