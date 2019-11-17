الحكومة تشدد على أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع التنموية بمأرب

شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، على أهمية التسريع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة لمحافظة مأرب، في مجال البنى التحتية خاصة مطار مأرب ومشاريع الطرق الحيوية وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاحد في العاصمة السعودية الرياض، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وفقا لوكالة “سبأ” الحكومية.

ونوه رئيس الوزراء بما تحظى به محافظة مأرب، من اهتمام لدى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي نظرا لما قدمته من نموذج متميز في تحقيق النهوض والتعافي من الحرب التدميرية التي شنتها جماعة الحوثي، ضمن مخططها التخريبي الذي استهدف اليمن واليمنيين دون استثناء.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود السلطة المحلية وكافة الأجهزة المختصة في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال استئناف تصدير النفط الخام، بما يعود بالفائدة على المحافظة والاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكدا دعم الحكومة الكامل لقيادة السلطة المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ مأرب، على مستجدات الأوضاع في المحافظة على ضوء الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومستوى تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، والاحتياجات المستقبلية على المدى القصير والمتوسط، في إطار الأولويات الملحة والعاجلة خاصة في المجالات ذات الأولوية والتي تمس بشكل مباشر حياة ومعيشة المواطنين، والنازحين في المحافظة.

من جانبه ثمن محافظ مأرب، الدعم الحكومي المستمر لقيادة السلطة المحلية ومتابعة رئيس الوزراء اليومية لمستوى الأداء وتوجيهاته بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات، مشيرا إلى أن الجهود جارية وبوتيرة عالية لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المعتمدة للمحافظة، بما فيها الممولة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.





