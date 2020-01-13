اليمن العربي

الحكومة تقر استئناف أعمال المنظمات الدولية في الضالع

13 يناير، 2020
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أقرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، استئناف المنظمات الدولية أعمالها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية والإنسانية والتنموية المختلفة في محافظة الضالع، عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عمل المنظمات.

 

جاء ذلك خلال اجتماعاً عقد الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب.

 

وناقش اللقاء تدخلات المنظمات الدولية في إطار خططها للعام الجاري 2020م بعدد من المجالات والقطاعات في الضالع.

 

وجدد الدكتور باصهيب، التأكيد على حرص وزارة التخطيط على توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات بمختلف المحافظات المحررة، وتقديم كافة التسهيلات للمنظمات التي تعد شريكة مع الدولة في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية والإنسانية للمساهمة في استمرار عملية التنمية وتحسين الأوضاع العامة.

 

حضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ووكيل أول محافظة الضالع ومدير عام وزارة التخطيط في الضالع نبيل العفيف، وعدد من المعنيين في الوزارة وممثلي المنظمات الدولية.

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