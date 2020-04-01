الحكومة تندد بتماهي قطر مع المشروع الايراني في المنطقة

نددت الحكومة الشرعية اليمنية بما وصفته بـ”التماهي القطري” مع المشروع الإيراني في المنطقة، كما حذرتها من “الفجور في الخصومة والعبث بالملف اليمني” في محاولة لإلحاق الأذى بالمملكة العربية السعودية.

واتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، قطر وقناة “الجزيرة” التابعة لها، بأن موقفها “أصبح واضحاً في التماهي مع المشروع الإيراني باليمن وأداته الحوثية”، التي قال إنها “ارتمت بدورها في أحضان الدوحة للحصول على الدعم والغطاء السياسي والإعلامي”.

وفي حين دعا الوزير اليمني، قطر، إلى “مراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم اليمني الذي يوغل فيه ملالي إيران”، أكد أن “التاريخ لن يرحم أحداً”.

وأضاف الإرياني في تغريدات على “تويتر”: “يخطئ إخواننا في قطر أو غيرها إن اعتقدوا أنهم في منأى عن مشروع تصدير الثورة الخمينية والمخطط التوسعي الإيراني، ويخطئون في مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات من دون اعتبار للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات”.

بدوره، أبدى وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي استياءه من الدور السياسي والإعلامي القطري الداعم للميليشيات الحوثية وخاطب، في تغريدات على “تويتر”، النظام في الدوحة، بالقول: “لا تدفعنكم خصومتكم مع أشقائكم في المملكة إلى الفجور في الخصومة وممارسة العبث بالملف اليمني لإلحاق الأذى بالمملكة، فهذا التماهي مع أهداف الحوثي وخدمته يؤذينا قبل أن يؤذي غيرنا”.

ودعا القاعدي النظام القطري إلى تحكيم العقل ومراجعة الأداء وعدم الاصطفاف مع الحوثيين الذين عدهم “خطراً ماحقاً على الجميع”.