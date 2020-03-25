عدن تايم

الحكومة والحوثيين يرحبون بدعوة ايقاف اطلاق النار

25 مارس، 2020
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الأربعاء – 25 مارس 2020 – الساعة 11:56 م



عدن/ عدن تايم

رحبت كلا من الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي اليوم، بدعوة الامم المتحدة لوقف اطلاق النار في ظل انتشار فيروس كورونا.
وقالت الحكومة الشرعية في بيان وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، إنها ترحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل.
من جانبها رحبت مليشيا الحوثي بالدعوة مشترطة ان تكون في إطار تهدئة شاملة.
وفي وقت سابق الأربعاء، دعا غوتيريش، “الأطراف المتقاتلة في اليمن إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا”.
ودعا غوتيريش الأطراف إلى العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني.


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