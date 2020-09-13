الحمزة يلتقي مدير عام مودية وإدارة مكتب التربية

بتكليف من محافظ محافظة أبين اللواء ركن ابوبكر حسين سالم .. التقى وكيل محافظة أبين للشؤون التربوية عبدالعزيز الحمزة صباح اليوم الاحد13 سبتمبر 2020 مدير عام مديرية مودية وإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية لمناقشة أوضاع مكتب التربية والتعليم ورفع الاحتياجات الضرورية في المباني المدرسية والمشاريع المتعثرة والأثاث والمستلزمات المدرسية والكتاب المدرسي وكذا النقص في الكادر التعليمي .

وتم في اللقاء تكليف مدير مكتب التربية لرفع الاحتياجات في تقرير تفصيلي خلال يومين .لرفعها إلى الاخ المحافظ لتوفير هذه الاحتياجات بشكل عاجل لكي يستقبل العام الدراسي ٢٠٢٠ م ٢٠٢١م بشكل صحيح خدمة لأبنائنا الطلاب .

حضر اللقاء مدير مكتب التربية بالمديرية الاستاذ سعيدمحمد عبدالله وإدارة مكتب التربية بمودية.

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