الحوتري يتفقد محكمة زنجبار ويناقش مع رئيسها سرعة حل القضايا العالقة

تفقد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين العميد عبدالله أحمد الحوتري اليوم الأحد، محكمة زنجبار الابتدائية.

وناقش الحوتري مع رئيس المحكمة بزنجبار القاضي قيصر محمد العيدروس، جملة من القضايا المتعلقة بعودة تفعيل دور القضاء وسرعة حل القضايا العالقة في المحاكم.

ودعا العميد الحوتري، رؤساء المحاكم والنيابات إلى مزاولة أعمالهم بشكل مكثف لتثبيت دعائم الأمن، وفرض هيبة القانون وردع العابثين وحل جميع القضايا العالقة.

فيما أبدى رئيس محكمة زنجبار استعداده للعمل جنباً إلى جنب مع قيادة الانتقالي في ردع الخارجين عن النظام والقانون.