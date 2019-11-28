“الحوتري” يناقش مع مكتب الزراعة سُبل إنهاء التعدي الذي طال مبنى إدارة الوقاية بالكود

أبين (المندب نيوز )خاص

التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، العميد عبدالله الحوتري، يوم امس الثلاثاء، نائب مدير مكتب الزراعة في المحافظة الأستاذ صالح مكيش.

وناقش اللقاء العديد من القضايا العالقة وأبرزها قضية المقحتمين لمبنى إدارة الوقاية بمنطقة الكود.

وخلال اللقاء استعرض الأستاذ صالح مكيش عملية اقتحام المباني الحكومية، ومنها مبنى إدارة الوقاية التابعة لمركز أبحاث الكود، بعد أن استغل المقتحمون الفراغ الأمني الذي شهدته المحافظة في فترة سابقة ونهب محتوياته.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على ضرورة النظر في الأمر واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لإبلاغ المقتحمين وإخراجهم بشكل قانوني خلال الأيام القادمة.