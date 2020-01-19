اليمن العربي

الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

19 يناير، 2020
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استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

 

 وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية واستخدمت الأسلحة المتوسطة والرشاشة بشكل مكثف.

 

 واضاف المصدر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها على مواقع اخرى للقوات المشتركة مستخدمة سلاح 14.5 وسلاح 12.7.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها اليومية في مختلف المناطق والمديريات جنوب محافظة الحديدة، في إطار تصعيدها المستمر وخروقاتها للهدنة الأممية.

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