الحوثية ترفع من وتيرة قصفها على مواقع المشتركة في الفازة جنوب الحديدة

رفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من وتيرة خروقاتها اليومية، بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وذكر مصدر عسكري ميداني في الفازة، أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المنطقة بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ولقذائف عيار 60 ظهر اليوم.

وأضاف المصدر أن عناصر المليشيات اطلقت نيران أسلحتها نحو المواقع بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.

وأشار المصدر إلى أن المليشيات فتحت النار على مواقع أخرى للقوات المشتركة واسخدمت سلاح معدل البيكا وسلاح الدوشكا عيار 12.7 عصر اليوم.

يذكر أن مليشيات الحوثي لم تلتزم بوقف إطلاق النار منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018، وارتكبت عشرات آلاف الخروقات والانتهاكات اليومية.