اليمن العربي

الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

15 يناير، 2020
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واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، باستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف انواع الأسلحة المتوسطة.

 

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، ان المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة في المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف.

 

 وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها القناصة على مواقع القوات المشتركة بشكل متواصل.

 

 يشار إلى أن مليشيات الحوثي تشن عمليات قصف واستهداف واسعة طالت مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة.

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