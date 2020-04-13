الحوثيون يتحدثون عن نصر أمني واستخباراتي

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قال وزير الداخلية في حكومة الحوثي عبد الكريم أمير الدين الحوثي، إن عملية “فأحبط أعمالهم” تمثل نصرا أمنيا واستخباراتيا للشعب اليمني، وهزيمة أمنية واستخباراتية وانتكاسة كبرى للسعودية والإمارات وبقية دول التحالف.

وبحسب موقع جماعة الحوثي ” الرسمي أوضح الحوثي أن الأجهزة الأمنية سبق أن أحبطت مخططات تخريبية عديدة قبل هذه العملية وكلها تؤكد أن الأجهزة الأمنية باتت على قدر كبير من المسؤولية والجهوزية التي “تكشف مخططات العدوان ومرتزقته” على حد قوله.

وأشار إلى أن “مقارنة الوضع الأمني بين المناطق التي تقع في نطاق سيطرة الجماعة والواقعة تحت الشرعية تظهر الفرق والنجاحات .

ويتهم الحوثيون عددا من الاشخاص الذين اعلنت داخلية صنعاء انها قبضت عليهم بالارتباط بالمخابرات الاماراتية وتنفيذ انشطة معادية للجماعة في العاصمة صنعاء.