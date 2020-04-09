المشهد العربي

الحوثيون يتراجعون عن إطلاق السجناء البهائيين

9 أبريل، 2020
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المشهد العربي – خاص :

تراجعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن قرار الإفراج عن السجناء من الطائفية البهائية.

وأكد مصدر حقوقي لـ “المشهد العربي” أن مليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن السجناء البهائيين بعد أن كانت أعلنت العفو والإفراج عنهم.

وكان القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى قد أعلن العفو عن حامد بن حيدرة زعيم الطائفة البهائية الذي صدر بحقه حكم الإعدام , والإفراج عنه وجميع السجناء البهائيين.

وأضاف المصدر أن مليشيا الحوثي مازالت ترفض الإفراج عن السجناء البهائيين رغم إعلانها رسميا في 26 مارس الماضي العفو والإفراج عن جميع السجناء البهائيين.

وأكد أن السجناء البهائيين مازالوا خلف القضبان، وهم: وليد عيّاش، وأكرم عيّاش، وكيوان قادري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي, بالإضافة إلى زعيم الطائفة البهائية في اليمن حامد بن حيدرة.

وأشار إلى أن الإعلان الحوثي لم يكن سوى مجرد امتصاص للغضب والتهديدات الدولية.

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