الحوثيون يتسببون بموجة غلاء جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية

4 مايو / متابعات

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم الخميس، الضوء على معاناة جديدة يعيشها اليمنيين بسبب الإجراءات التي اتخذتها ميليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة والتي دفعت نحو انهيار سعر العملة.

وأكدت الصحيفة خلال تقريرها، أن هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة تجاوزت الثلاثين في المئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مليشيات الحوثي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة امتد إلى رواتب عشرات الآلاف من المتقاعدين والموظفين حيث اعتذرت فروع البنوك في مناطق سيطرة الميليشيا عن صرف الرواتب لعجزها عن توفير سيولة بالطبعة القديمة من العملة ما جعل هؤلاء ينضمون لقائمة الجوعى الذي ارتبط بقاؤهم على قيد الحياة بالمساعدات التي تقدمها المنظمات الإغاثية.

وأكد تقرير الصحيفة،أنه مع انتهاء المهلة التي منحتها المليشيا للسكان والتجار لتسليم ما بحوزتهم من أوراق نقدية من الطبعة الجديدة، بدأت أجهزة مخابراتها بتنفيذ حملة مداهمة ومصادرة للأوراق النقدية في المحلات التجارية والأسواق، تحت حجة أنها باتت ممنوعة وأنه اعتبرتها عملة مزورة سيتم محاكمة من توجد بحوزته، مع أن السكان يعرفون جيداً أن الميليشيا تقوم بجمع هذه الأموال ثم تستخدمها في المضاربة وشراء الدولار من الأسواق.